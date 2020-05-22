В Харькове скандальному депутату "ОПЗЖ" плеснули зеленкой в лицо. Фото

В Харькове главу местной ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", скандального экс-депутата горсовета Андрея Лесика облили зеленкой.

Инцидент произошел в пятницу во время акции протеста медиков против закрытия родотделения больницы Южной железной дороги, пишет Укринформ.

Лесик пришел на акцию со своими сторонниками, с флагами и партийной символикой. Представители ОПЗЖ громко выступали в поддержку медиков. В момент, когда Лесик произнес обращение к президенту Украины, призывая его "навести порядок в сфере медицины", неизвестные облили партийца зеленкой, попав в лицо, и скрылись с места происшествия.

Представителя "ОПЗЖ" Андрея Лесика облили зеленкой в Харькове ukrinform.ua

Позже правоохранители задержали нарушителей и доставили в полицию. По каждому из них составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Отметим, что ранее на сессиях Харьковского горсовета Лесик неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталью Королевскую обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда.