В Харькове решили управлять городом без Кернеса
Харьковский городской совет изменил регламент своей работы, чтобы управлять городом без действующего мэра Геннадия Кернеса.
Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 2 декабря. Для работы сессии, которая транслировалась на YouTube, зарегистрировались 66 депутатов, в повестку дня было включено 24 вопроса и "Разное".
Отметим, что это было заседание мэрии Харькова старого созыва, где у партии Кернеса большинство. И смысл принятых изменений заключается в том, чтобы провести первую сессию нового горсовета, на которой можно будет избрать его нового секретаря без присяги мэра.
Так, в виду отсутствия в Харькове избранного на местных выборах 25 октября мэра управлять городом будет именно секретарь горсовета.
Как известно, Геннадий Кернес с сентября находится на лечении в Германии. В его окружении утверждают, что он поправляется. Тем временем о реальном состоянии здоровья политика до сих пор ходят очень противоречивые слухи, и вышеупомянутые изменения в регламент мэрии еще больше их подогревают.
Напомним, что по результатам подсчета 100% протоколов, выборы мэра Харькова 25 октября выиграл действующий глава города Геннадий Кернес. Он набрал 60,34% голосов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов, которые назначены на 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
22 октября врачи не разрешили мэру Харькова выходить в прямой эфир.
3 ноября появилась информация, что Кернес якобы скончался, однако ее опровергли.
Сын Кернеса Даниил Привалов заявил, что переизбранный на третий срок мэр Харькова должен вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.