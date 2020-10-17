В Харькове кандидат от "Слуги народа" зачитал рэп. Видео

В Харькове адвокат, кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Джамал Стаценко представил свою предвыборную программу, сняв клип, в котором прочитал рэп.

Соответствующее видео он опубликовал на своем Youtube-канале, отметив, что баллотируется по округу №2 – Слободской и Основянский районы. Кандидат идет под №6 в Харьковский городской совет и Харьковский областной совет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В тексте под названием "Стану депутатом" кандидат пытался представить себя и сообщить, чем будет заниматься в должности депутата. По состоянию на 20:00 17 октября клип набрал 1144 просмотра и 98 дизлайков.

"Клип был снят за 6 часов, мы начали в 6:06, на улице было +6", – отметил Стаценко.

В комментариях под видео пользователи высказали свое мнение касаемо такого креативного подхода к политике. "Марихуану, вроде, ещё не легализовали... Или просто перепутали местное самоуправление с Евровидением... Жесть", "Идиотизм превыше всего. Да Зе, вот это реально 95 квартал", "Это гр*баные бессмысленные понты! Сейчас я в тебе увидела совершенно другого человека. Это позор", "Вопрос к автору. В частности к Джамалу Стаценко. Кто надоумил снять это убожество? Вы реально думаете хайпонуть просто на песне, при этом нифига не сделав?" – написали в сети.

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