В Харьков летит самолет с телом Кернеса: после похорон мэру установят памятник и переименуют улицу

В понедельник вечером, 21 декабря, в Харькове приземлится самолет с телом умершего главы города Геннадия Кернеса.

Об этом на брифинге рассказал секретарь горсовета Игорь Терехов. Также в Харьков из Германии прибудет семья Кернеса.

Прощание с Кернесом пройдет в среду, 23 декабря, в здании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко. Отпевание состоится в Благовещенском соборе, а похоронят мэра на 2-м кладбище на улице Пушкинская. Также из-за церемонии прощания в центре города перекроют ряд улиц.

"Мы понимаем, что это рабочий день. У нас будет объявлен траур. Соответствующее распоряжение я подпишу. Улица Сумская будет частично закрыта ... Попросим водителей воздержаться от приезда в центральной части города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской. До 16:00 будет частично перекрыта Сумская", – пояснил Терехов.

По его словам, сейчас обсуждают вариант назвать в честь Кернеса улицу или проспект. Также, возможно, назовут одну из станций метро именем мэра. Кроме того, на общественное обсуждение вынесут вопрос установки в Харькове памятник Кернесу.

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