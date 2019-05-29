В Грузии потребовали экстрадиции Саакашвили: в чем дело

В Грузии намерены вновь поднять вопрос об экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Об этом заявил депутат грузинского парламента от правящей партии Нукри Кантария, передает "Грузия Online". По его словам, коллеги по фракции парламентского большинства тоже поддерживают такую инициативу.

По мнению депутат Акакия Зоидзе, грузинской прокуратуре следует обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", - сказал он.

В Грузии в отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно осужден. До того, как Саакашвили был лишен украинского гражданства и покинул Украину, грузинская сторона неоднократно обращалась к Киеву с запросом об его экстрадиции на родину.

Михеил Саакашвили ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Грузии Михеил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая рейсом из Варшавы. Накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство, изменив таким образом указ пятого главы государства Петра Порошенко.

После возвращения Саакашвили украинского гражданства выяснилось, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать в внеочередных выборах в Верховную Раду.

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