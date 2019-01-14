МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

В ''Гражданской позиции'' заявили об обстреле авто сотрудников штаба Гриценко

1.7тЧитать материал на украинском

В ночь с 13 на 14 января неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба Анатолия Гриценко — пресс-секретаря Европейской партии Украины и главного редактора партийной газеты.

Злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо. По факту преступления вызвали полицию, передает пресс-служба штаба Гриценко.

Автомобиль, который обстреляли неизвестные

Автомобиль, который обстреляли неизвестные

gp.org.ua

Автомобиль, который обстреляли неизвестные

Автомобиль, который обстреляли неизвестные

gp.org.ua

Пострадавшие связывают нападение с их работой в избирательном штабе Гриценко.

Новости
В сети рассказали про ложь и правду о Гриценко

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января на Съезде Европейской партии Украины было принято решение поддержать на президентских выборах Гриценко в качестве единого кандидата от объединенной демократической оппозиции.

Напомним, что 28 ноября 2018 года в Одессе было совершено бандитское нападение на кандидата в президенты Гриценко во время его рабочей поездки в регион. Во время драки, устроенной титушками, пострадали три члена партии "Гражданская позиция".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
6
7
Смешно
1
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Зеленский вообще Пороха похоронил ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Александр
Иванов Александр
От обстрела из рогатки следы и то побольше остаются. Очень неуклюже и несуразно это сделано,и также бездарно преподнесено.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Volodin Dima
Volodin Dima
Сразу вспоминаются выборы в Бригаде, когда там сами сжигали свои же листовки для привличения внимания.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги