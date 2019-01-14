В ''Гражданской позиции'' заявили об обстреле авто сотрудников штаба Гриценко

В ночь с 13 на 14 января неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба Анатолия Гриценко — пресс-секретаря Европейской партии Украины и главного редактора партийной газеты.

Злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо. По факту преступления вызвали полицию, передает пресс-служба штаба Гриценко.

Автомобиль, который обстреляли неизвестные gp.org.ua

Автомобиль, который обстреляли неизвестные gp.org.ua

Пострадавшие связывают нападение с их работой в избирательном штабе Гриценко.

Новости В сети рассказали про ложь и правду о Гриценко

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января на Съезде Европейской партии Украины было принято решение поддержать на президентских выборах Гриценко в качестве единого кандидата от объединенной демократической оппозиции.

Напомним, что 28 ноября 2018 года в Одессе было совершено бандитское нападение на кандидата в президенты Гриценко во время его рабочей поездки в регион. Во время драки, устроенной титушками, пострадали три члена партии "Гражданская позиция".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!