В Госдуме РФ ответили на предложение Кравчука отключить Россию от SWIFT

В российской Госдуме назвали провокацией заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о возможном отключении РФ от международной платежной системы SWIFT.

Предложение Кравчука прокомментировал RT заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа. По его словам, такие санкции не поддержат западные страны.

Чепа заявил, что отключение России от международной платежной системы негативно отразится на экономике других государств.

Он также добавил, что в РФ такую возможность рассматривали, поэтому создали альтернативную внутреннюю систему "МИР".

Кроме того, депутат Госдумы назвал применение санкций из-за ситуации в Украине "глупостью". Он уточнил, что Киев якобы сам "ничего серьёзного не делает, чтобы решать этот внутренний конфликт в Украине".

Платёжная система "Мир" – национальная российская платёжная система, в которой расчеты осуществляются в рублях. Обслуживание системы в странах Запада не предусматривается. Картами "Мир" невозможно совершить покупки во многих зарубежных интернет-магазинах,также нельзя использовать их для покупки приложений в Google Play Маркет.

Как писал OBOZREVATEL, если в процессе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе до конца года не будет прогресса, Украина может предложить ужесточить санкции против России, в частности, отключив ее от международной платежной системы. Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.