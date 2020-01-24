В Госдуме предложили Украине присоединиться к Союзному государству России и Беларуси

В Госдуме РФ заявили, что Украина может присоединиться к так называемому Союзному государству России и Беларуси.
В частности, такое мнение высказал связанный с террористами "Л/ДНР" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Его цитируют "РИА Новости".
Так, по словам российского политика, украинцы, которые приезжают на "Славянский базар" в Витебске, якобы считают, что Союзное государство дает преимущества в развитии экономики и социальной защищенности.
Виктор Водолацкий предложил Украине присоединиться к Союзному государству
"Один "Славянский базар" чего стоит… Думаю, что подведя непосредственный итог на сегодняшний день, если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений", – выдал Водолацкий.
Он также заговорил о якобы "огромной пользе" от заключения такого "союза".
По его убеждению, сейчас Россия и Баларусь "эффективно сотрудничают в рамках этого договора по вопросам обороны, промышленности, а также медицины и культуры".
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