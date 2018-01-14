В Госдуме не хотят признавать границы Украины: дипломат пояснил, что бесит Кремль

Россия может денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга, так как согласно ему Москва признает Крым украинским.

Об этом в Facebook заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

"Почему Украина не ставила вопрос о его денонсации - это отдельная тема. Острая тема и, действительно, неоднозначная. Несмотря на это, должен был быть хоть какой-то официальный комментарий, хотя бы со стороны МИД. Потому, что прямого и однозначного ответа на это вопрос, как говорят, для "простых" людей, нет", - пишет он.

Марчук напомнил, что именно из-за формулировки в тексте документа о том, что страны "подтверждают нерушимость" границ, состоялась его встреча в Кремле с президентом РФ Борисом Ельциным в 1995 году.

"Тогда удалось убедить Ельцина оставить в Договоре "подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Согласно этому Договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия. И этот Договор является "действующим", - подчеркнул Марчук.

Пойдет ли Россия на дальнейшие реальные шаги по односторонней денонсации, бывший премьер не уверен.

"Ну а какова позиция официальной Украины по этому вопросу?" - задается он вопросом.

Как писал "Обозреватель", первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе с Украиной, поскольку документ якобы "односторонне выгоден" Киеву.