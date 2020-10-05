В Госдепе США оценили борьбу Зеленского с коррупцией и пригрозили РФ новыми санкциями

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген констатировал, что коррупция в Украине при президенте Владимире Зеленскому не исчезла.

Как сказал он во время первой онлайн-дискуссии YES на тему: "Перспективы реформ, безопасности и евроатлантической интеграции Украины", Зеленский оказывает вопросу борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы все должны приложить совместные усилия вместе с украинским народом, чтобы отвести проблему", – заявил Биген.

Он рассказал, что недавно посещал Украину и имел возможность пообщаться с представителями власти и неправительственных организаций, поддерживающих антикоррупционный повестку дня, "чтобы услышать о ряде вызовов, с которыми они продолжают иметь дело".

"После этого визита я остался весьма оптимистично настроен относительно будущего Украины", – отметил представитель Госдепа.

Говоря о перспективах мира в Украине, он подчеркнул, что минские соглашения и нормандский формат остаются актуальными – они могут быть небезупречны, но это те инструменты, что у нас есть.

"Нам еще предстоит найти пути, как использовать их с привлечением США и поддержкой США. Украинская инициатива по обеспечению более длительного режима прекращения огня – это важный первый шаг... Режим прекращения огня необходим для снижения уровня насилия и напряженности, чтобы этого было достаточно для дальнейших шагов, необходимых для настоящего восстановления суверенитета Украины на этой территории", – считает Биген.

Он также добавил, что российская сторона должна понять, что санкции не будут сняты.

"Они могут даже усилиться, если российские власти не приобщатся к конструктивному, честному дипломатическому процессу, направленному на восстановление суверенитета Украины на Донбассе", – предупредил американский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил расширение санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.