В горсовет Бахмута прошел экс-регионал-сепаратист Лукьянов

Бывший народный депутат трех созывов от Партии регионов, член "Оппозиционного платформы – За жизнь" Владислав Лукьянов прошел в городской совет Бахмута Донецкой области.

Как сообщается на сайте ЦИК, Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты).

В апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате сепаратистами горисполкома в Харцызске.

"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика "ДНР", – писал о Лукьянове журналист Денис Казанский.

Также экс-регионал выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал "референдум" по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против "своего народа".

Скрин сайта ЦИК

Напомним, в 2019 году общественная организация "Корали", которую возглавляет Лукьянов, была допущена к выборам нового состава общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременной Луганской области на местных выборах выбился в лидеры Владимир Струк, который поддерживал террористов "ЛНР".