В 'Голосе' предупредили о 'коррупционном реванше' в Украине и обратились к власти

В партии "Голос" потребовали от власти сосредоточиться на мерах по спасению экономики и борьбы с коррупцией, а не "торговать государственными должностями".

Об этом заявила лидер партии Кира Рудик, сообщили в пресс-службе политсилы в Facebook. Она отметила, что инициированные президентом Владимиром Зеленским и правительством кадровые перестановки возвращают Украину во времена, когда "политика делалась вне парламента и была лишь продолжением интересов отдельных бизнес-групп".

"Депутаты монобольшинства и члены профильных комитетов Рады так и не узнали, почему какой-то министр вдруг подал в отставку, а другой, чьи провалы очевидны для всей страны, остается. Времена закулисных кадровых договорняков возвращаются! Печально, что действующего президента хватило ненадолго, и обещания прозрачной кадровой политики со ставкой на профессионализм оказались лишь актерской игрой", – сообщила она.

Рудик предупредила: если власть считает, что люди не заметят коррупционный реванш на самом высоком уровне, об этом очень быстро напомнит улица.

"Партия "Голос" требует от действующей власти отказаться от торговли государственными должностями и сосредоточиться на неотложных антикризисных мерах относительно экономики, борьбы с коррупцией и национальной безопасности. Украина находится в глубоком кризисе", – подчеркнула народный депутат.