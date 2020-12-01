В "Голосе" назвали причины провала карантина выходного дня и условие для эффективности локдауна

Для эффективности локдауна правительство должно ввести понятный и доступный пакет социально-экономической помощи для бизнеса, поскольку главной причиной провала идеи карантина выходного дня стало отсутствие диалога между правительством и предпринимателями.

По словам председателя партии "Голос" Киры Рудик, между властью и бизнесом не было согласия относительно денежных выплат, налоговых льгот или любых других компенсаций убытков, говорится в Facebook политсилы.

"Сейчас мы видим, что правительство не сделало выводов из своего провала и только имитирует разработку реальных механизмов сохранения рабочих мест на период карантина. Поэтому предприятиям для выживания приходится переходить в тень и максимально сокращать штат. Тысячи людей ежедневно теряют работу", – отметила лидер партии.

Она подчеркнула, что уже начал сбываться "негативный прогноз о продолжении работы ресторанов и развлекательных заведений в условиях локдауна – за взятки полиции они покупают возможность хоть как-то выжить". А поскольку правительство не оставляет бизнесу другого выхода такая тенденция сохранится и после введения локдауна.

"В Украине уже нет ни одного гражданина, у которого родные или знакомые не переболели или не болеют сейчас на COVID-19. Распространение заболеваемости требует введения полного локдауна – это медицинский факт. Но если карантину не будет предшествовать помощь со стороны государства, то это будет лишь имитация реальных действий – что, к сожалению, уже стало фирменным стилем действующего правительства", – подчеркнула Рудик.

Напомним, локдаун предусматривает полный или частичный запрет на свободу передвижения и социальных контактов, которые призваны остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также ограничения касаются деятельности практически всех предприятий, учреждений и организаций, закрытие границы и прекращение международного сообщения.

В то же время карантин выходного дня, который действовал в Украине в течение трех недель ноября, это ограничения, действовавшие только на выходных. Закрывалось большинство магазинов, кафе и рестораны работали "на вынос", была запрещена работа фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Голос" внесла законопроект, предусматривающий освобождение малого бизнеса от уплаты ЕСВ до конца января 2021-го. Также местной власти необходимо позволить самостоятельно уменьшать ставки местных налогов, считают в политсиле.