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18 февраля • обновлено в 18:10
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"В глазах Путина – война!" От Зеленского потребовали вернуть войска на позиции

10.8т
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Фракция "Европейская солидарность" потребовала от президента Владимира Зеленского выполнить обещание и вернуть украинские подразделения на позиции, которые были утрачены вследствие так называемого "разведения войск".

Об этом заявил на брифинге в Верховной Раде сопредседатель фракции Артур Герасимов. Он напомнил о тяжелом бое, который состоялся накануне, утром 18 февраля. По его словам, он показал провал тактики Зеленского.

"Как вы знаете, сегодня утром произошел тяжелый бой, позиции наших воинов были атакованы российскими оккупационными войсками с использованием артиллерии, минометов, тяжелого вооружения. Есть погибшие, есть раненые. Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики господина Зеленского по умиротворению агрессора", – сказал он.

От Зеленского потребовали вернуть войска на позиции

"Европейская солидарность" обращается к Зеленскому и требует срочно вернуть войска на позиции, с которых они были отведены в рамках так называемого "разведения", и требует от Зеленского выполнить его собственное обещание – что в случае обострения войска будут возвращены на позиции", – отметил он.

Герасимов добавил, что политсила также требует срочно обратиться в Совет Безопасности ООН и на заседании, которое должно быть собрано по этому поводу, обсудить эту ситуацию с наступлением российских оккупационных войск на наши позиции.

"Также обращаемся к нынешней власти с требованием срочно обратиться к нашим международным партнерам – Германия, Франции, США, с требованием не только сохранить санкции против страны-агрессора, но и значительно их усилить.

Мы все слышали, что предлагаются совместные патрули. Мы все слышали, что господин Зеленский увидел мир в глазах Путина. Сегодня утром мы четко увидели, что в глазах Путина – война. И требуем от Зеленского избавиться от иллюзий", – заявил Герасимов.

Как писал OBOZREVATEL, в результате ожесточенных боев в Донбассе 18 февраля погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены. По предварительной информации, жертв может быть больше.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Артур Герасимов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Александрович Валера
Александрович Валера
Накануне утром 18 февраля . Дядя где живёт ?
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Чего там можно требовать от зебилов? Дойдет ли.....
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вот и причина, по которой paгули попёрли в атаку
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