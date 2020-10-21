В Германии заявили об "очень маленьком" прогрессе переговоров по Донбассу

Прогресс от ожидаемой встречи в "нормандском формате" очень маленький, однако представители лидеров четырех стран – Украины, Германии, Франции и России – работают над тем, чтобы она стала возможной.

Причем украинская сторона действует в этом вопросе активнее других. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, прокомментировав также вопроы от президента Владимира Зеленского украисцам относительно Будапештского меморандума.

"Президент правильно сказал: мы все работаем над этим. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее принимает участие в Трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады. Мои коллеги в Берлине пытаются их поддерживать", – рассказала она.

Дипломат отметила, что в таких переговорах наибольший прогресс делается именно "в коридорах", поэтому то, что участники ТКГ сейчас встречаются только в онлайн-режиме, не помогает. По ее словам, из-за пандемии сейчас это действительно очень сложно, но "все интенсивно над этим работают".

Также посол подчеркнула, что Германия будет и дальше работать в Минском, "нормандском" форматах, чтобы война на востоке Украины закончилась. Так она ответила на вопрос о том, как относится к идее возможности расширения круга участников переговоров в "нормандском формате" и пункту опроса о том, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

"Разговоры о расширении формата всегда были, и я понимаю Украину, которая хочет сделать круг (переговорщиков. – Ред.) как можно шире. Касаемо этого вопроса (из опроса, инициированного президентом Зеленским 25 октября. – Ред.), немного боюсь, что очень много украинцев даже не знают, что такое Будапештский меморандум. Возможно, они все сейчас в "Википедии" посмотрят, чтобы понимать это. Мы будем просто дальше работать, чтобы, я действительно очень на это надеюсь, закончить эту войну на востоке Украины", – подытожила Фельдгузен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские власти настаивают на проведении следующей встречи лидеров "нормандской четверки". Так, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия должна определиться, действительно ли она готова к прекращению войны на Донбассе с соблюдением Минских соглашений, а если нет – сказать об этом.