В Генштабе уничтожили материалы о вторжении России в Крым. Документ

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана заявил, что в ГШ уничтожили документы о вторжении российской армии в Крым и попытках Вооруженных сил оказывать сопротивление.

В интервью главному редактору "Гордона" Алесе Бацман генерал-полковник рассказал, что его защита получила такой ответ в Генштабе (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

"Ни один военный, который был в Крыму, ни один военный в Генеральном штабе не знает ни о каких приказах (оказывать сопротивление оккупантам). Мы сделали запрос в Министерство обороны и получили ответ, что разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении (тогдашнего и.о. президента Александра) Турчинова о применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016–2017 годах. Нам так ответили в Минобороны", – рассказал Замана.

В ответе помощника командующего по правой работе – начальника юридической службы Воздушных сил ВСУ Сергея Дубровского от 6 октября говорится, что информация и документы о том, когда впервые и сколько раз в течение февраля – марта 2014 года российские самолеты и вертолеты вторгались в воздушное пространство Украины над территорией Крыма, отсутствуют "в связи с их уничтожением в соответствии с актом на уничтожение №1781 дсп от 22 декабря 2017 года".

Также отсутствует информация о попытках ВСУ уничтожить указанную авиацию. Она ликвидирована указом №293 нт от 26 мая 2016 года.

"Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы – распоряжения, указы, – которым 30–50 лет. А эти (документы) ни с того ни с сего (уничтожили). Я могу только догадываться (почему это произошло). Министр обороны не имел права, и он не взял бы на себя такую ответственность уничтожить такие материалы. Это только распоряжение сверху. Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел. Потому что это очень важные материалы", – уверен Замана.

Ответ Генштаба об уничтожении документов.

Ответ Генштаба об уничтожении документов.

Ответ Генштаба об уничтожении документов.

Напомним, что Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального штаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. С 22 февраля по июнь 2014 он был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины. 25 февраля 2019 года Заману внесли в базу "Миротворца" как "агента влияния России в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Замана рассказал о попытках разгона Майдана в феврале 2014 года, давлении беглого президента Виктора Януковича и о неготовности Вооруженных сил Украины к началу войны.