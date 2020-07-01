В ГБР устроили акцию поддержки Порошенко и призвали не издеваться над Украиной

Под зданием Государственного бюро расследований в Киеве 1 июля состоялась акция против политических репрессий в Украине и в поддержку пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности", участники акции отметили, что все патриотические силы в государстве должны объединиться против политических репрессий и пророссийского реванша и защитить справедливость.

"Сегодня здесь вместе с нами духом, сердцем и убеждениями те украинские воины, которые на востоке защищают нашу Родину. Потому что они сегодня здесь стоят за правду, за государство. Они сегодня здесь стоят за то, чтобы никто и никогда не имел права издеваться над Украиной. А мы собрались здесь потому, что символом этого стал пятый президент Украины Петр Порошенко. Когда Порошенко обвиняют в том, что он отдал приказ на контрнаступление украинских войск – для нас это звучит глупо. Потому мы понимаем, что мы шаг за шагом обязаны освободить украинскую территорию. Еще более нелепо звучит, когда против Порошенко возбуждают уголовное дело за то, что он способствовал созданию Украинской церкви. Сегодня речь идет не только о Порошенко. Речь сегодня идет о каждом из нас. Мы стоим здесь, чтобы защитить справедливость. Мы сегодня здесь вместе, чтобы очень четко сказать, что мы вместе и до конца", – заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Конечно, Порошенко у Зеленского перед глазами стоит, потому что он понимает, что был действительно президент, который развивал страну, армию, защищал украинский язык. И оно давит ему на голову. А как оно давит на голову Путину? Они понимают, что пока мы все вместе, им нас никогда не одолеть. Мы здесь стоим за то, чтобы никто у нас страну не забрал", – отметил нардеп из фракции "ЕС" Николай Княжицкий.

Митинг под ГБР в поддержку Порошенко eurosolidarity.org

Народный депутат Ахтем Чийгоз отметил, что украинский, которые пришли на митинг, много, а власть именно этого и боится.

"И сейчас это – клоны Поклонской, Аксенова, клоны тех, для кого предательство – это их жизнь. Они ничего не уважают, что связано с Украиной. Я четко знаю, что мы их победим. Но надо быстрее это делать, потому что они ежедневно сдают Украину. Когда я был в тюрьме, я говорил что Порошенко – мой президент, потому что я видел, как они его боятся, потому что он не изменял Украине. А сегодня, когда я пытаюсь говорить "президент Украины", – у меня никак язык не поворачивается. Потому что быть президентом Украины – это в первую очередь уважать и биться за Украину", – заявил он.

Народний депутат восьмого созыва Олег Барна подчеркнул, что Зеленский – марионетка в руках Путина, которая последовательно уничтожает Украину, доводя ее до ликвидации по всем фронтам.

"Международная политика, дипломатическая, экономика, сдача военных позиций, уничтожение армии и в конце концов, их апогеем будет ликвидация Украины. Никто не застрахован от ошибок. Главное найти в себе достоинство и честь признать ее и вместе, сообща, исправлять ошибку. Поэтому я призываю всех фанов Зеленского: совместно, вместе, несмотря на год его работы по сдаче интересов Украины, объединиться и единым фронтом защищать нашу страну. Пока есть что защищать", – отметил Барна.

"С моей точки зрения уже больше для победы и для становления украинской нации, для того чувства собственной чести и достоинства на больших должностях государственных не сделал никто больше, чем Петр Алексеевич Порошенко. Наше будущее формируется здесь и сейчас. Насколько сейчас мы покажем этой власти нашу мощь, настолько они не смогут переступить через те красные линии, хотя они давно их уже попереступалы. Это- преступная организация и предатели, которые каждый день и на каждом шагу сдают интересы государства. Поддерживайте всех, против кого сейчас власть пытается оказывать давление, репрессии" , – призвал бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

Митинг под ГБР в поддержку Порошенко eurosolidarity.org

Политик София Федина заявила, что сейчас власть делает целенаправленное наступление на все украинское.

"Сегодня здесь под ГБР и "Пещерным судом" с нами будут представители различных партий и организаций. Сегодня, если мы хотим защитить язык, армию, веру, государственность, политзаключенных, если мы хотим сегодня защитить Петра Порошенко как лидера, для которого эти ценности являются базовыми и он это доказал не одним годом тяжелого труда, то мы должны быть едины. Уважаемые господа, к кому бы вы там ни принадлежали, всех приглашаю быть на каждой акции протеста, где пытаются ослабить украинское государство", – призвала она.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко отметил: "Власть Зеленского пошла по пути авторитаризма, диктатуры. И первым, кого они хотят загнать – это лидер оппозиции. Именно поэтому они так преследуют Порошенко. И именно поэтому мы пришли поддержать не только и не просто Порошенко. Мы пришли поддержать Украину, потому что начнут с Порошенко, а дойдут до каждого из нас с вами. Мы здесь, чтобы продемонстрировать, что Украина – это каждый из нас. Что Конституция – для каждого из нас. Что когда Венедиктова выходит и говорит: пусть Порошенко в суде доказывает, что он не виноват, то это издевательство над Конституцией Украины, потому что статья 62 говорит, что каждый человек является невиновным, пока другого не признал суд. И никто не обязан доказывать, что он невиновен. Это они должны доказать – в чем вина, а я вам скажу, в чем вина, вина в том, что он лидер оппозиции, вина в том, что он продолжает работать на Украину, вина в том, что он ездит по Украине и помогает людям. Вина в том, что власти бездарная, а он помогает", – отметил Гончаренко.

Парламентарий Ростислав Павленко со своей стороны отметил, что Порошенко и его команда сделали невозможное, то, о чем мечтали веками, чего не могли добиться десятилетиями – объединения украинских православных и вселенского признания Украинской Православной Церкви. А теперь оказывается, что это "разжигание межрелигиозной розни".

"Теперь, оказывается, ГБР и другие органы вместе с Московским патриархатом требуют того, чтобы все это было прекращено. Чтобы снова московский поп распоряжался и помогал иностранным войскам, рассказывал, что украинские православные не так молятся. Этого не будет. Украинская церковь всегда будет существовать, мы защитим ее все вместе. Пока не прекратятся политические преследования, пока не прекратятся преследования армии, погони на язык, на церковь, и пока они не опомнятся – или мы все вместе попросим их на выход", – предостерег политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко под ГБР заявил, что политика "новых лиц" потерпела в Украине сокрушительный крах, а тотальную некомпетентность власти пытаются скрыть за политическими преследованиями оппозиции, волонтеров и активистов.