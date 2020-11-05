В G7 призвали Украину срочно решить кризис с КСУ

Послы стран Большой семерки призвали Украину урегулировать ситуацию, связанную с Конституционным судом.

Об этом говорится на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter после встречи дипломатов G7 с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Во время встречи с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом", – сказано в сообщении.

Послы G7 подчеркнули, что для урегулирования кризиса нужны немедленные действия.

"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия. Потом нужно приложить общих усилий для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создание судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", – отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи".