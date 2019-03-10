В "Феофании" должны лечить военных, а не нардепов – Гриценко

Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко считает, что в элитной клинической больнице "Феофания" должны лечить военных, а не народных депутатов.

Об этом политик заявил в эфире телеканала ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Моя позиция проста, в клинической больнице "Феофания" и в других элитных лечебных учреждениях, в которых сейчас обслуживают представителей власти, надо лечить военных.

Я лично не был ни дня в их "Феофании", ее надо немедленно передать для лечения АТОшников", – отметил Гриценко.

Он уточнил, что в госбюджете на 2019 год на содержание "различных элитных "Феофаний" заложено 900 млн грн, а на спасение и реабилитацию военных и ветеранов 112 млн".

Анатолий Гриценко

"Это просто недопустимо! 900 млн и 112 млн – это кровь. Те, кто голосовали за бюджет, там была кровь на той бумаге. Кто его подписал – подписал кровь. Я бы не подписал такой бюджет", – сказал кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко рассказал о готовящейся манипуляции с военной техникой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал