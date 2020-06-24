В Федерации профсоюзов потребовали увольнения Третьяковой из-за скандала с детьми "низкого качества"

Постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась к Верховной Раде с требованием уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте учреждения. Там отметили, что обратились к председателю парламента Дмитрию Разумкову с требованием рассмотреть такое предложение.

"От имени профсоюзного сообщества и ее женских организаций в заявлении Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин высказывается осуждение антисоциальной и антигуманной позиции председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой", – сказано в документе.

Возмущение комиссии вызвало видео, на котором Третьякова размышляет о том, целесообразно ли выплачивать безработным социальную помощь. Нардеп заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".

По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги".