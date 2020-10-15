В Евросоюзе заявили, что многие нардепы "Слуги народа" помогают оккупации России

Депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что в "Слуге народа" есть много нардепов, которые помогают оккупации РФ и подрывают демократию.

Об этом представительница Германии в законодательном органе Евросоюза сказала в интервью изданию "Новое время", которое было опубликовано в четверг, 15 октября.

"В "Слуге народа" есть много законодателей, которые не разделяют декларируемые внешнеполитические цели народа и президента Украины. Эти законодатели подрывают демократию и волей или нежеланием помогают российской оккупации. Это остается опасным вызовом на пути интеграции в ЕС, и руководство партии должно решить эту проблему", – заявила она.

При этом депутат отметила, что в Европарламенте видят стремление Владимира Зеленского к евроинтеграции. Виола фон Крамон также подчеркнула "личный вклад президента в борьбу с российской оккупацией".

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" заявил о возможном сотрудничестве с ОПЗЖ на местном уровне, однако в руководстве фракции опровергли такую вероятность из-за пророссийской позиции представителей партии.