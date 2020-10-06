В Евросоюзе рассказали Зеленскому, стоит ли Украине опасаться отмены безвиза
По словам экспертов, безвиз оказался под угрозой из-за проблемной процедуры отбора главы САП
Позднее Зеленский заверил, что защитит независимость антикоррупционных органов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Евросоюзом ничего не угрожает.
На пресс-конференции после саммита Украина-ЕС 6 октября глава государства отметил, что в этом его заверили европейские партнеры, передает "Интерфакс-Украина".
"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", – подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что как только пандемия пойдет на спад, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в европейские страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, представители США, стран ЕС и международные эксперты заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
После этого Владимир Зеленский выступил с заявлением на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7) и ЕС. Он сказал, что готов защищать независимость антикоррупционных органов.