В Евросоюзе рассказали Зеленскому, стоит ли Украине опасаться отмены безвиза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Евросоюзом ничего не угрожает.

На пресс-конференции после саммита Украина-ЕС 6 октября глава государства отметил, что в этом его заверили европейские партнеры, передает "Интерфакс-Украина".

"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что как только пандемия пойдет на спад, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в европейские страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США, стран ЕС и международные эксперты заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

После этого Владимир Зеленский выступил с заявлением на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7) и ЕС. Он сказал, что готов защищать независимость антикоррупционных органов.