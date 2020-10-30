В Евросоюзе поздравили "Европейскую Солидарность" с успехом на местных выборах

Европейская народная партия поздравила "Европейскую Солидарность" с успешными результатами на местных выборах, в частности, с победой в 5 регионах Украины.

Соответствующий пост опубликован в Twitter ЕНП. В партии отметили сильную позицию, которую занимает "ЕС" в украинской политике.

"Поздравляем "Европейскую Солидарность" с успешными результатами по всей Украине, включая победу в 5 регионах.

Партнеры ЕНП, которые решительно защищают европейский путь Украины и сопротивляются российской агрессии, продолжают демонстрировать свою сильную позицию в украинской политике", – говорится в сообщении партии.

Отметим, Европейская народная партия – всего межпартийное объединение в Евросоюзе. Сейчас в ЕНП входят 83 партии и партнеры из 43 стран, президент Европейской комиссии, 10 глав государств и правительств стран, не входящих в ЕС, 10 членов Европейской комиссии и самая большая группа в Европарламенте.

10 сентября 2019 партия "Европейская Солидарность" официально вошла в крупнейшую и самую влиятельную политическую силу объединенной Европы в статусе наблюдателя.

ЕНП поздравила "ЕС" с успешными результатами на выборах Twitter Европейской народной партии

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" будет представлена в советах всех уровней от Востока к Западу. В то же время во многих регионах политсила существенно нарастила поддержку. В частности, вдвое больше избирателей по сравнению с прошлыми выборами поддержали ЕС на Киевщине.