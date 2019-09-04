В "Европейской солидарности" увольнение Кличко назвали нарушением закона и права киевлян на самоуправление

В партии "Европейская солидарность" считают решение Кабинета министров об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА грубым нарушением права киевлян на местное самоуправление и ревизией курса на децентрализацию, которая была основана Петром Порошенко и доказала свою эффективность и полезность для общин.

Соответствующее заявление появилось на сайте политической партии. В "ЕС" считают, что такие действия власти противоречат волеизъявлению киевлян и решению Конституционного Суда, который определил, что КГГА может возглавлять только лицо, избранное Киевским городским главой.

"Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

"Не президент и не Кабинет министров должен решать, кто будет руководить городом, это определяют киевляне и только киевляне. Уже в следующем году должны состояться местные выборы, на которых и должно быть решено, кто возглавит киевскую городскую власть. Решение КМУ, принятое с подачи Офиса президента, рекомендовать главе государства уволить Виталия Кличко следует рассматривать в более широком контексте концентрации власти в одних руках, уменьшения роли парламента, правительства и местного самоуправления, что вполне очевидно противоречит европейской стратегии Украины", – написали в политсиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Позже на брифинге для прессы Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

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