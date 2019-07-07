Начало конца? В Европе поднимается волна за снятие санкций с России

В Европе вновь активно заговорили об отмене санкций против России.

Оживились сторонники этого шага после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею, а также ввиду “зеленого света” на строительство газовой трубы “Северный Поток-2”.

Сейчас о “потеплении отношений” говорят на уровне правительств и парламентов стран ЕС. Может ли Европа окончательно закрыть глаза на агрессию РФ и как в этой ситуации действовать Украине – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Политики в ЕС все чаще говорят о нормализации отношений с Москвой. Речь идет в первую очередь о снятии экономических санкций и возвращении торговли;

Лишь за последний месяц санкции с России были сняты в ПАСЕ, к тому же, неоднозначные высказывания прозвучали из Италии и Словакии;

Международники уверяют, Европа планомерно готовится к нормализации отношений с Россией. Прагматизм, а также кремлевское лобби берут верх;

Украине в этой ситуации советуют объединить усилия и четко выстроить линию взаимодействия с партнерами из ЕС.

Италия и Словакия "встречают" Путина

После ряда встреч на полях Саммита G20 в Осаке (Япония), президент России Владимир Путин полетел в Европу. В четверг, 4 июля, состоялся его визит в Италию, где он провел ряд встреч с местными политиками, также Папой Римским Франциском.

В целом Европа – важный инструмент для России в борьбе с США и давлением на Украину. В июне месяце Кремль все же сумел прорвать изоляцию в ПАСЕ, добившись восстановления прав своей делегации. Правда, уже через несколько дней ЕС продлил на полгода антироссийские санкции, до 31 января 2020 года.

Такие решения в ЕС принимаются консенсусом, всеми членами Союза, поэтому важная составляющая внешней политики Кремля – активизировать поддержку лояльных стран.

Несмотря на то, что на улицах Рима Путина встречали гневными митингами, в целом встречи прошли достаточно неплохо. Отдельное внимание в этом контексте стоит обратить на переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте. Отметим, Италия – парламентская страна, где президент имеет лишь представительские функции, реальная власть же находится у парламента и кабинета министров.

Митинг в Риме против Путина Facebook Олеся Городецкого

Митинг в Риме против Путина Facebook Олеся Городецкого

Владимир Путин и Джузеппе Конте

"Мы считаем, что санкции не являются самоцелью, мы считаем их временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, который является плохим и для ЕС, и для России", – заявил Конте в рамках пресс-конференции по итогам переговоров.

Проще говоря – Италия дает четкий сигнал на постепенный переход к политике отмены санкционного режима.

Еще одна брешь в европейской обороне – Словакия. В парламент страны внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с Москвой. При чем это не просто очередная инициатива, а документ, который поддерживает председатель парламента Андрей Данко.

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"Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией и другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи", – прокомментировал резолюцию ее автор Петер Марчек.

Проблемы Украине доставляет и ситуация с “Северным Потоком-2”. OBOZREVATEL неоднократно писал о газовой экспансии России в Европе. Проект практически завершен, во многом благодаря его главному лоббисту – Германии.

Крупнейший ситуативный союзник Украины в санкционной войне с Россией – это США. Благодаря поддержке Вашингтона отдельные ограничения еще действуют против Кремля. Правда, как уверяет международник Илия Куса, Штаты в войне с РФ думают также и про свои интересы.

“Если посмотреть на санкции против России со стороны США, то они направлены прежде всего на изоляцию страны от рынка высоких технологий. Особенно речь идет о военных разработках, нефтегазовый сектор. Для Штатов Россия тут конкурент. Это единственные сектора, где есть серьезные ограничения, которые в будущем могут ударить по Москве. В иных сферах это чисто формальные решения”, – пояснил Куса.

Что делать Украине

Опрошенные эксперты уверены, что избежать постепенного снятия санкций против России не удастся. Сейчас же пророссийские силы постепенно переубеждают европейцев изменить свое отношение к Кремлю.

И на это есть сразу несколько причин:

Сильное пророссийское лобби в Европе. Не секрет, что многие политические партии в ЕС официально или неофициально спонсируются из России. К примеру, лидер крайне правой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен недавно заявила, что “один российский банк” согласился кредитовать ее партию;

Прагматичный взгляд европейцев. Многие политики и бизнесмены думают прежде всего о финансовой и дипломатической выгоде для своей партии/бизнеса/страны. Учитывая все еще сильное влияние России на Европу, многие постепенно поворачиваются к ней лицом;

Проблемы украинской дипломатии. У внешней политики Украины было много побед, в том числе и признание России страной-агрессором, введение санкций. Но, тем не менее, последнее время форма брал верх над содержанием. Отдельные акции превратились в шоу.

В этом контексте стоит отметить и невнятную политику президента Владимира Зеленского. С одной стороны винить его в провале санкционной политики не стоит. С другой – по итогам, к примеру, скандального возвращения Москвы в ПАСЕ президент не проводил телефонные конференции ни с лидерами стран, ни с другими дипломатами.

По мнению главы комитета по иностранным делам, внефракционного народного депутата Анны Гопко, внешняя политика Украины должна работать бесперебойно, независимо от выборов или обстановки внутри страны.

Владимир Зеленский

“Должна быть координация между парламентом, МИД и президентом. Общее понимание ситуации. Не могут быть такие публичные скандалы, они слишком негативно влияют на внешнюю политику и идут на руку России… Президент должен не отказываться от поддержки даже тех людей, которые работали при Порошенко. Если они знают свою работу, имеют определенные знакомства и контакты в дипломатии, то они должны помогать в этом контексте. Необходимо формировать команду, которая будет заниматься внешнеполитическим ведомством”, – пояснила OBOZREVATEL Гопко.

Украинская внешняя политика должна быть единой. Возможно, уже после внеочередных парламентских выборов удастся полноценно сформировать дипломатический треугольник Президент – Верховная Рада – Министерство иностранных дел.

В этой ситуации важно проработать единый подход к санкциям против России, позиции страны по войне на Донбассе (Минским соглашениям, Нормандского формату в том числе), а также двусторонним отношениям с США и другими партнерами.

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