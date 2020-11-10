В Европарламенте выразили разочарование результатами реформ в Украине

Комитет Европейского парламента по иностранным делам выразил недовольство относительно реформы судебной системы и вообще разочарование отсутствием прогресса в борьбе с олигархией и коррупцией в Украине.

Об этом говорится в отчете о выполнении украинским государством Соглашения об ассоциации, который был принят 10 ноября. На сайте Европарламента отмечается, что его поддержали 53 евродепутата, семь не сделали этого и восемь воздержались.

В документе говорится о том, что в Украине до сих пор нужно внедрить ряд реформ, чтобы "избежать любого отката назад". Также подчеркивается, что среди всех государственных институтов наименьшее количество украинцев доверяет именно судам.

Раскритиковали евродепутаты и попытки украинской власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы. Кроме этого, они выразили разочарование из-за отсутствия прогресса в процессе "демонтажа" олигархий в государстве. В результате депутаты ЕП призвали Еврокомиссию разработать качественные механизмы для мониторинга проведения реформ в Украине.

В то же время члены комитета положительно оценили прогресс страны во внедрении важных реформ, которые "продвигают ееближе к политической ассоциации" и экономической интеграции с ЕС. Речь идет об успехах в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика, банковское дело, децентрализация, цифровая экономика, окружающая среда и избирательные процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL: