В Европарламенте призвали власть Украины прекратить преследование Порошенко
Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Twitter, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в Государственном бюро расследований.
"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", – отметил Ауштрявичюс.
Напомним, ранее третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что президент Зеленский должен не преследовать лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.
Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что пятого президента Украины не информировали о якобы "принудительном приводе" в Госбюро расследований в качестве свидетеля по "делу картин".