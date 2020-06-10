В Европарламенте призвали власть Украины прекратить преследование Порошенко

Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Twitter, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в Государственном бюро расследований.

"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", – отметил Ауштрявичюс.

Напомним, ранее третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что президент Зеленский должен не преследовать лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

The interrogation of former President @Poroshenko by State Bureau of Investigation is scheduled for today. EU- @Ukraine Association agreement obliges Ukraine to fully adhere to the rule of law and other fundamental principles.There can not be any politically motivated prosecutions - Petras Austrevicius (@petras_petras) June 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что пятого президента Украины не информировали о якобы "принудительном приводе" в Госбюро расследований в качестве свидетеля по "делу картин".

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