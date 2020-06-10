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10 июня • обновлено в 10:54
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В Европарламенте призвали власть Украины прекратить преследование Порошенко

2.2т
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Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Twitter, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в Государственном бюро расследований.

"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", – отметил Ауштрявичюс.

В Европарламенте призвали власть Украины прекратить преследование Порошенко

Напомним, ранее третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что президент Зеленский должен не преследовать лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что пятого президента Украины не информировали о якобы "принудительном приводе" в Госбюро расследований в качестве свидетеля по "делу картин".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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