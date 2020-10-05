В Европарламенте пригрозили отменой безвиза олигархам и политикам из-за "Слуги народа"

Депутаты Европарламента предупредили некоторых украинских олигархов и политиков, ответственных за свертывание реформ, о возможной отмене для них права на безвизовый въезд в Шенгенскую зону.

Как сообщает "Европейская правда", депутаты Европарламента Виола фон Крамон, Михаэль Галлер и Раса Юкневичене обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом. В тексте они отметили, что в борьбе с коррупцией украинское правительство еще в первые дни вселяло надежду, но со временем "Украина мечты" Зеленского начала "давать трещины".

"Сам президент предрек "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", – сказали европарламентарии в письме.

Они отметили, что не могут не видеть, как некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. "Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкасаемыми" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", – отметили депутаты.

Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, свертывании реформ, проблемах в назначении руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.

Евродепутаты сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.

"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС – но все же мы оставляем за собой право накладывать конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", – сказано в письме.

При этом в Европарламенте выразили понимание, что кроме "десятков плохих яблок" в "Слуге народа", эта партия является площадкой для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее.

"Мы твердо уверены, что эти прогрессивные, ориентированные на реформы депутаты "Слуги народа" должны стать главной опорой вашего правительства, чтобы активизировать стремление к реформам и вернуть страну на путь демократизации", – отметили евродепутаты.

Письмо евродепутатов появилось после того, как Давид Арахамия отверг якобы "слухи" о возможном отмене безвиза, сказав, что будет реагировать только на письма.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США, стран ЕС и международные эксперты заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС из-за проблемной процедуры отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

OBOZREVATEL узнал, действительно ли Украине грозит отмена безвизового режима, и что будет после назначения руководителя САП.