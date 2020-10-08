В Европарламенте обеспокоены нарушениями избирательного процесса, в частности ситуацией в Кременчуге, – Кубилюс

Глеб Иванов Политика 20:20, 8.10.2020 Обновлено: 20:23, 8.10.2020

В Европейском парламенте внимательно следят за местными выборами в Украине, которые являются лакмусовой бумажкой демократии. А нарушения избирательного процесса, как это произошло в Кременчуге, настораживает европейских партнеров Украины.

Такое мнение высказал в твиттере депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он отмечает, что местные выборы – это тест на демократию, а такие вопиющие случаи, как в Кременчуге, вызывают обеспокоенность европейских партнеров Украины.

"Лакмусовая бумажка настоящей демократии – это местные выборы в Украине. Украина как демократическое государство должно обеспечить проведение открытых и честных выборов. Не должно оставаться сомнений в равной участия всех партий. Нас волнует Кременчуг и подобные случаи", – пишет Кубилюс.

Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Несмотря на это, Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске "Европейской солидарности" на выборы в горсовет и провела жеребьевку партий без участия "ЕС".

8 октября "Европейская солидарность" обратилась в ЦИК с требованием распустить ТИК в Кременчуге за грубые нарушения закона, сформировать новый состав комиссии и зарегистрировать кандидатов от "ЕС".

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