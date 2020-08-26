В "ЕС" заявили о соответствии постановления ВР о местных выборах международным документам

Марина Погорилко Политика 17:48, 26.08.2020 Обновлено: 17:57, 26.08.2020

Постановление Верховной Рады о местных выборах соответствует международным документам и украинскому законодательству.

Об этом заявил народный депутат от фракция "Европейская солидарность" Ростислав Павленко журналистам перед заседанием парламентского комитета по вопросам государственной власти в среду, 26 августа в Киеве.

"Постановление о местных выборах абсолютно соответствует международным документам и украинскому законодательству", – сказал нардеп.

По его словам, мир возможен только тогда, когда Россия уйдет из оккупированных территорий и заберет своих наемников, разоружит свои группировки, вернет в Украину заложников.

"Возвращается контроль над территорией, и тогда можем говорить о восстановлении украинского законодательства на этой территории, и тогда создадутся условия для выборов", – сказал Павленко.

Он отметил, что заявления некоторых политиков о том, что в вопросах по урегулированию ситуации на Донбассе нужно идти дальше, порождают "вопрос: какова степень капитуляции возможна?".

Говоря о том, что заседание профильного комитета проходит в закрытом режиме, Павленко отметил, что такие вопросы должны быть более открытыми, поскольку общество должно знать, что происходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, на закрытом заседании в парламенте в среду, 26 августа, решили создать рабочую группу, которая должна исследовать соответствие постановления ВРУ о проведении местных выборов на территории Украины, за исключением ОРДЛО, Минским договоренностям.

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