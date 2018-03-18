В ЕС заявили о непризнании выборов Путина в Крыму

Франция не намерена признавать проведение Россией президентских выборов в аннексированном ею Крыму.

Об этом говорится в сообщении французского МИД, опубликованном на сайте ведомства, где выражается поддержка территориальной целостности Украины.

"Спустя четыре года после незаконной аннексии Крыма Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных международным обществом границ", — написано в заявлении.

Как писал "Обозреватель", в России выступили с угрозами в адрес Украины из-за запрета выборов, однако в ОБСЕ не стали поддерживать Кремль.

Также Россия пожаловалась в ООН и другие международные организации на игнор их истерики со стороны Украины.