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18 февраля • обновлено в 18:10
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В ЕС заговорили о снятии санкций с России и похвалили власть Украины

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выступил за возобновление сотрудничества с Россией после реализации Минских соглашений по Донбассу.

Об этом он заявил после переговоров в Италии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Мы согласились, что Минские соглашения являются основой для украинского урегулирования. А их реализация позволит возобновить сотрудничество и снять санкции", – сказал дипломат.

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Ди Майо добавил, что ЕС и Россия взаимно заинтересованы в сотрудничестве в разных областях. Также он похвалил власть Украины за мирные инициативы по Донбассу и призвал Кремль ответить тем же.

В ЕС заговорили о снятии санкций с России

В ЕС заговорили о снятии санкций с России

Как писал OBOZREVATEL, накануне Европейский Союз призвал Россию немедленно использовать свое влияние на террористов и прекратить эскалацию ситуации на Донбассе.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Санкции против России Российско-украинский конфликт
Место
Италия
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Комментарии на сайте не модерированы
Фадеев Макс
Фадеев Макс
а Кремль "ответил" огнем сегодня утром ,та таким,что такого с 2018 года еще не было на Донбассе
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