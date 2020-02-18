В ЕС заговорили о снятии санкций с России и похвалили власть Украины

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выступил за возобновление сотрудничества с Россией после реализации Минских соглашений по Донбассу.
Об этом он заявил после переговоров в Италии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
"Мы согласились, что Минские соглашения являются основой для украинского урегулирования. А их реализация позволит возобновить сотрудничество и снять санкции", – сказал дипломат.
Ди Майо добавил, что ЕС и Россия взаимно заинтересованы в сотрудничестве в разных областях. Также он похвалил власть Украины за мирные инициативы по Донбассу и призвал Кремль ответить тем же.
В ЕС заговорили о снятии санкций с России
Как писал OBOZREVATEL, накануне Европейский Союз призвал Россию немедленно использовать свое влияние на террористов и прекратить эскалацию ситуации на Донбассе.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.