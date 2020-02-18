В ЕС заговорили о снятии санкций с России и похвалили власть Украины

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выступил за возобновление сотрудничества с Россией после реализации Минских соглашений по Донбассу.

Об этом он заявил после переговоров в Италии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Мы согласились, что Минские соглашения являются основой для украинского урегулирования. А их реализация позволит возобновить сотрудничество и снять санкции", – сказал дипломат.

Ди Майо добавил, что ЕС и Россия взаимно заинтересованы в сотрудничестве в разных областях. Также он похвалил власть Украины за мирные инициативы по Донбассу и призвал Кремль ответить тем же.

В ЕС заговорили о снятии санкций с России

Как писал OBOZREVATEL, накануне Европейский Союз призвал Россию немедленно использовать свое влияние на террористов и прекратить эскалацию ситуации на Донбассе.

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