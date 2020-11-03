В ЕС выступили со срочным заявлением из-за решения КСУ

В Европейском Союзе считают, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру после решения Конституционного Суда.

Как пишет "Европейская правда", представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано предупредил, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвизового режима.

По его словам, решение КСУ относительно элементов антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции Достоинства 2014 года.

Стано подчеркнул, что это решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС, о чем в Евросоюзе уже заявляли раньше.

В заявлении говорится, что борьба с коррупцией является одним из ключевых ориентиров и обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи между ЕС и Украиной и процесса либерализации визового режима.

При этом Стано заверил, что в ЕС отмечают сложность ситуации и ценят неотложность, с которой президент и правительство хотят ее решить, однако это надо сделать как можно быстрее.

"Мы призываем украинскую власть в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по предотвращению коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до крайнего срока 16 декабря, установленного Конституционным Судом", – отмечается в документе.

В ЕС призвали президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения, выразив готовность поддержать украинских партнеров в этих усилиях.

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