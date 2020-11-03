В ЕС выступили со срочным заявлением из-за решения КСУ
В Европейском Союзе считают, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру после решения Конституционного Суда.
Как пишет "Европейская правда", представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано предупредил, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвизового режима.
По его словам, решение КСУ относительно элементов антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции Достоинства 2014 года.
Стано подчеркнул, что это решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС, о чем в Евросоюзе уже заявляли раньше.
В заявлении говорится, что борьба с коррупцией является одним из ключевых ориентиров и обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи между ЕС и Украиной и процесса либерализации визового режима.
При этом Стано заверил, что в ЕС отмечают сложность ситуации и ценят неотложность, с которой президент и правительство хотят ее решить, однако это надо сделать как можно быстрее.
"Мы призываем украинскую власть в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по предотвращению коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до крайнего срока 16 декабря, установленного Конституционным Судом", – отмечается в документе.
В ЕС призвали президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения, выразив готовность поддержать украинских партнеров в этих усилиях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
2 ноября Зеленский записал аудиообращение к депутатам от фракции "Слуга народа", в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного Суда.