В "ЕС" сообщили об уверенной победе в Ривне на выборах в областной и городской советы

Кандидаты от "Европейской Солидарности" уверенно победили на выборах в Ривненский областной совет, городской совет Ривне, Александр Третьяк выходит во второй тур выборов городского головы.

Об этом сообщил на брифинге руководитель Секретариата областной организации "Европейской Солидарности" Сергей Кондрачук, передает пресс-служба партии.

"Мы очень уверенно победили на этих выборах в Ривненский областной совет, набрав почти 19% голосов избирателей. И сегодня говорим о том, что в следующей областном совете нашу политическую силу будут представлять 14 кандидатов", – отметил он.

"Наш результат однозначно говорит, что граждане на Ривненщине воспользовались своим шансом, чтобы остановить пророссийский реванш и четко показать, что мы видим движение Украины именно в Европу", – подчеркнул Кондрачук.

Он также сообщил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" имеют уверенную победу в двух районных советах – Дубенском и Ривненском.

Кондрачук также отметил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" имеют уверенную победу на выборах глав ОТГ. "В частности, Здолбуновским мэром стал кандидат от "Европейской Солидарности" Владислав Сухляк, который набрал почти 40% голосов избирателей. Имеем главу в Демидовском поселковом ОТГ, где победил кандидат от "Европейской Солидарности" Сергей Радченко, имеем Рафаливскую ОТГ на севере Ривненской области, где нашего кандидата Василия Совгутя поддержали более 63% избирателей. Все знают, что мы имеем кандидатата на городского голову Ривне, который очень уверенно вопреки прогнозам и некоторой социологии заходит во второй тур", – сказал он.

На выборах в городской совет Ривне партия получила более 19 процентов голосов. "Эти выборы показали, что люди могут голосовать за идею, за ценности и за победу партии. У нас, действительно, произошло обновление партии этого года, зашли люди, которые начали ее строить, к нам пришли идейные люди, которые разделяют наши принципы. Вместе мы написали программу города и доносили ее всем жителям. Я считаю, что у нас получилось", – отметил руководитель городской организации "Европейской Солидарности" Павел Алексевич.

В городском совете Ривне первыми шагами "Европейской Солидарности" станут решения вопросов в сфере здравоохранения – перераспределение средств местного бюджета на финансирование больниц и защиту врачей в борьбе с коронавирусом. Об этом сказал кандидат от "Европейской Солидарности" на должность городского председателя Ривне Александр Третьяк.

Третьяк рассказал о первых шагах в городском совете Ривне Пресс-служба Европейской Солидарности

"Мы будем делать все возможное, чтобы переориентировать местный бюджет перераспределить те средства, которые есть и должны быть направлены на сферу здравоохранения, но они еще не были направлены", – рассказал кандидат.

"Ривне сегодня в красной зоне карантина и мы должны с этим что-то делать. Поэтому есть немало вызовов, на которые должны реагировать и действовать как новоизбранная власть. Поэтому: борьба с ковид-19, максимальная защита наших медиков, максимальное оборудование опорных больниц всем необходимым – кислородом, койко-местами, защитой для наших медиков, которые на первой линии борьбы с ковид должны быть защищены", – заверил представитель "Европейской Солидарности".

"И третий важный принцип – это благосостояние всех жителей города. Ведь сегодня мы должны быть ответственными и честными по отношению ко всем жителям города", – также подчеркнул кандидат, выразив благодарность ривненчанам за поддержку.

"Мы осознаем, что второй тур будет сложнейший. И мы будем вести ту же стратегию нашей победы. Мы максимально прозрачные, открытые и искренние с людьми. Мы не используем никаких технологий, никаких манипулятивных социологии. Там, где правда, там и победа" , – сказал он.

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