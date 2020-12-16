В "ЕС" сообщили о незаконном избрании председателя Запорожского облсовета от "Слуги народа"

В Запорожском областном совете 43 депутата из фракций "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батьківщина" и "Единение" намерены заявить о результатах своей незаконной сессии и объявить так называемым новоизбранным председателем Запорожского областного совета депутата от "СН" Виталия Боговина.

Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность" в Запорожском областном совете, сообщила пресс-служба.

"Сорвав заседание сессии и отказавшись регистрироваться в сессионном зале, эти 43 депутата закрылись в 300-м зале Запорожской государственной администрации (то есть фактически в кабинете председателя ОГА), и при отсутствии камер, фото или видео фиксации, при отсутствии счетной комиссии провели свое собрание, объявив его "сессией".

На собрании присутствующие под давлением "выбирали" так называемым председателем Запорожского областного совета Виталия Боговина. Как стало известно, депутатов, находившихся в 300-м зале, заставляли по несколько раз переголосовывать, пока они не поставят отметку за Виталия Боговина. Даже в таких незаконных условиях "голосование" проходило под давлением и не тайно.

Вместе с тем депутаты от других фракций не были допущены в зал заседаний №300, что предусматривает нарушение ст. 351. УК Украины "Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета". Охрану здания ОГА №300 обеспечивали неустановленные лица без отметок или любых удостоверений – есть "титушки", – сообщают депутаты фракции "Европейская Солидарность".

Следует отметить, что депутат Запорожского областного совета от "Слуги народа" Виталий Боговин, который организовал незаконное собрание, и о чьей "победе" сейчас заявляют участники так называемой "сессии", является председателем Запорожской областной государственной администрации.

В "Европейской Солидарности" такие действия расценивают как захват власти.

"Выше перечисленное свидетельствует о том, что в Запорожской области фактически состоялся захват власти Виталием Боговиным и партиями "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "Единение".

"Европейская Солидарность" глубоко возмущена действиями представителей этих политических партий и лично Виталия Боговина. Мы не признаем результатов так называемого "голосования" и требуем представителей правоохранительных органов немедленно дать правовую оценку ситуации и привлечь к ответственности всех, кто был задействован в захвате власти", – сообщается в заявлении.

В ближайшее время представители партии "Европейская Солидарность" обратятся в СБУ, Нацполицию, прокуратуру и ГБР с соответствующими заявлениями".

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" сообщили, что в среду, 16 декабря, Верховная рада намерена рассмотреть постановление об отставке министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. В то же время кадровые назначения, скорее всего, состоятся 17 или 18 декабря.