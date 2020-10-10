В "ЕС" рассказали о предвыборных вакханалиях на Кировоградщине

"Европейская Солидарность" требует от Центральной избирательной комиссии прекратить полномочия Добровеличковской поселковой территориальной избирательной комиссии из-за систематических нарушений Избирательного кодекса Украины.

Добровеличковская СТВК четыре раза принимала постановления об отказе в регистрации кандидатов от партии "Европейская Солидарность" на выборах в поселковый совет, передает сайт политсилы.

Два постановления уже признаны противоправными и отменены решениями Кировоградского окружного административного суда от 30 сентября и 2 октября 2020 года. Суд обязал Добровеличковскую СТВК рассмотреть документы о регистрации кандидатов от партии "Европейская Солидарность".

Из-за систематических нарушений избирательного законодательства партия также обратилась к Новоукраинской районной территориальной избирательной комиссии с заявлением о досрочном прекращении полномочий Добровеличковской СТВК. Районная ТИК не смогла принять решение по заявлению "Европейской Солидарности".

Между тем Добровеличковская СТВК приняла еще два постановления от 5 и 7 октября и в третий раз и в четвертый раз отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС".

Как известно, Избирательный кодекс Украины не предусматривает возможности принятия избирательной комиссией из одного и того же вопроса двух постановлений одновременно с одинаковым решением.

Таким образом, Добровеличковская СТВК не выполняет решения судов, действует за пределами избирательного законодательства и препятствует регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер списка в Черкасский областной совет от "Европейской Солидарности" Роман Сущенко встретился с наблюдателями миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и проинформировал их о нарушениях избирательного процесса.