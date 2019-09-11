В ЕС предложили отменить безвиз для Украины: разгорелся скандал

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в страну.

Соответствующие законодательные инициативы Хельме планирует передать парламенту уже этой осенью, передает ERR.

Политик добавил, что лидеры партии заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом, она станет "троянским конем".

Иллюстрация Антикор

"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", – сказал он.

Хельме считает, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

Март Хельме ERR

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал заявление Хельме, подчеркнув, что отменить право безвизового режима для украинцев невозможно и не в интересах страны.

"Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", – пояснил он.

Вице-глава комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил, что правительство Юри Ратас шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии. Так он прокомментировал инициативу министра внутренних дел.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии", – отметил он.

"От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат", – добавил Михкельсон.

Напомним, ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эстония отказалась от участия в московской конференции об электронных выборах по приглашению ЦИК России и ее главы Эллы Памфиловой.

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