В "ЕС" потребовали созвать Раду и провести расследование из-за разграбления фонда COVID-19

"Европейская солидарность" потребовала срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из коронавирусного фонда, а также начать уголовные производства по хищениям из этого фонда. Соответствующее требование на брифинге высказал сопредседатель фракции "ЕС" в парламенте Артур Герасимов.

Политик напомнил, что в начале эпидемии парламент Украины выделил правительству 66 млрд гривен на борьбу с эпидемией COVID-19.

"Это было почти полгода назад, и, к сожалению, вместо борьбы с ковидом, власть сделала этот фонд удобным коррупционным инструментом по отмыванию средств без присмотра", – сказал Герасимов.

Артур Герасимов eurosolidarity.org

Он отметил, что средства из фонда расходовались на что угодно, кроме прямого назначения.

"Было очень грустно смотреть на выводы Счетной палаты, Министерства финансов, других государственных учреждений относительно использования фонда. Знаете, сколько закуплено аппаратов искусственной вентиляции легких из фонда по борьбе с ковидом? Ноль. Знаете, сколько закуплено оборудования для обустройства приемных отделений опорных больниц? Ноль. Все говорили о доплатах врачам. Но вы знаете, сколько использовано и выплачено этих доплат? 5% от того, что запланировано", – заявил Герасимов.

Он также отметил, что в Украине до сих пор самое маленькое в Европе количество тестирований.

"66 млрд гривен, выделенных парламентом более полугода назад, хватило бы на то, чтобы сделать более 80 млн тестов. При уровне 80 тыс. тестов в сутки, что достаточно по мнению специалистов для нашей страны, нам бы хватило на более чем тысячу дней. То есть почти на три года. Но этого нет", – подчеркнул депутат.

В "ЕС" требуют остановить расходование денег не по назначению и наказать виновных в растратах.

"Мы обращаемся к власти – остановитесь в хищении фонда, остановитесь в кражах на здоровье людей, здоровье населения..." Также мы обращаемся к Национальному антикоррупционному бюро с просьбой расследовать – куда деваются деньги из фонда", – подчеркнул сопредседатель фракции.

Герасимов отметил: оппозиция требует от власти также детального отчета о том, как и на что именно расходовались средства из ковидного фонда.

"Европейская солидарность" требует срочно собрать сессию парламента. Первое – получить отчет об использовании средств из фонда по борьбе с ковидом. Второе – получить отчет правоохранителей относительно всех журналистских расследований, которые показывают, как разворовываются эти средства и как неэффективно и непрофессионально они используются. Третье – мы хотим услышать от правительства очень четкий план мероприятий по защите врачей. И четвертое – мы хотим, чтобы срочно были приняты изменения в бюджет и правила использования этого фонда по борьбе с ковидом для того, чтобы врачи получили реальную защиту. Для того, чтобы борьба с коронавирусом была реальной, а не мифической – только на бумаге", – отметил Герасимов.

Он напомнил о требовании "Европейской солидарности" обеспечить реальное страхование медиков от коронавируса.

"Это вопросы, которые обязательно должны быть вынесены на внеочередную сессию парламента", – заявил Артур Герасимов.

Павел Журбенко eurosolidarity.org

В брифинге также приняли участие медики. Так, главный врач житомирского Госпиталя ветеранов войны Павел Журбенко сообщил, что власти с начала эпидемии не занимается вопросами защиты медиков.

"Защитой медицинского персонала государство не озабочено и не переживает. Несмотря на то, что мы соматическая больница, а не инфекционная, мы также сталкиваемся с лечением больных COVID-19. В апреле-мае мы в Житомирской области принимали и лечили больных коронавирусом. Наши врачи и медсестры до сегодняшнего дня, несмотря на многократные обращения, письма в Кабинет министров, лично к министру, так и не получили ни копейки за лечение этих больных. Это факт", – заметил Журбенко.

Валерий Каминский eurosolidarity.org

Врач из Винницы Валерий Каминский отметил, что реальная ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем показывает официальная статистика.

"Как практикующий врач могу сказать, что те цифры, которые сегодня озвучивают, далеки от реальности. За последние полгода люди четко понимают, что тестирование в большинстве случаев ложится на их плечи, они преимущественно вынуждены самостоятельно платить за тест, если мы говорим о ПЦР, то это достаточно большие цифры", – сказал он.

Между тем, по мнению партийцев "ЕС", своевременное и массовое тестирование и надлежащая защита медиков и их пациентов, могли бы кардинально изменить ситуацию с эпидемией в Украине.

"Страна, к сожалению, движется к катастрофе. Мы требуем от власти сделать все, чтобы действительно была реальная защита врачей, реальная защита людей, было реальное тестирование людей. И чтобы деньги, которые выделяются украинским парламентом, не воровались властью вместо того, чтобы использовать для защиты людей", – резюмировал Герасимов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минфине подсчитали, сколько средств потратили из "коронавирусного" фонда. Так, из 66 млрд грн расходовали 23 млрд. Среди статей расходов - строительство и ремонт дорог, а также надбавки для МВД. При этом на обещанные доплаты медикам и закупку ИВЛ деньги практически не тратились.