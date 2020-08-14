В "ЕС" потребовали созвать экстренное заседание Рады из-за COVID-19

В "Европейской солидарности" требуют немедленного созыва внеочередной сессии Верховной Рады из-за катастрофической ситуации с ростом уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил народный депутат фракции "ЕС" Ростислав Павленко.

"Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об "окончании эпохи бедности" из-за смехотворного повышения минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличение количества больных COVID-19", – подчеркнул он.

"Мир охвачен пандемией уже более полугода, а руководство Украины продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы и бездумным управленческим хаосом разрушает экономику страны", – отметил Павленко.

Также политик подчеркнул, что недопустимо использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.

"Использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на дороги и политический пиар Зеленского фактически является преступлением против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть", – отметил народный депутат.

""Европейская солидарность" в очередной раз подчеркивает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса, который потерял средства к существованию из-за бездумных и нелогичные действия власти", – подчеркнул представитель" Европейской солидарности ".

"Требуем от Зеленского прекратить кормить украинцев обещаниями и наконец сосредоточить внимание на защите украинского народа от пандемии коронавируса", – подытожил народный депутат.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал