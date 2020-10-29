В ЕС после решения КСУ заговорили об отмене безвиза: СМИ показали документ

Европейская комиссия может начать механизм приостановления действия безвизового режима для Украины после решений Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Как пишет "Апостроф", об этом говорится в ответе представителя Украины при ЕС Николая Точицкого на запрос вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

""Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины №13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", – говорится в документе.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешней деятельности и Еврокомиссии. Они в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине.

В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с ЕС, среди которых:

сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

сотрудничество с Международным валютным фондом, которое является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;

интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЕКП);

распространение на Украину режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ);

интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.

"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества", – говорится в письме.

Также подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить обработку изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали бы полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.

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