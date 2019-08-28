В "ЕС" Порошенко заявили об оккупации свободы слова друзьями Кремля в Раде

Партия "Европейская солидарность" считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, – близкого соратника Виктора Медведчука – и призывает партии "Голос" и "Батьківщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения.

Свою позицию политическая сила пятого президента Украины Петра Порошенко изложила в официальном обращении на своем сайте.

"Настоящие взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к России. Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством", – говорится в нем.

"Мы удивлены позицией других фракций, в частности народных депутатов от "Голоса", которые молча не возражали против оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов, ведь эта политическая сила уже доказала на практике, как выглядит пророссийская цензура на примере некоторых СМИ. И только представители "ЕС" были против такого решения", – отметили в партии.

"Европейская солидарность" Сайт "Европейской солидарности"

В "Европейской солидарности" выразили надежду на то, что все проевроевропейские силы смогут объединенно выступить против надругательства над базовым демократическим принципом – свободы слова, и совместно им удастся не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва. Кроме того, в партии хотят дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав.

"Европейская солидарность" будет последовательно отстаивать настоящую свободу слова в Украине, которая не имеет ничего общего со свободой антиукраинской пропаганды. Украина – не Россия. Пора нам снова вместе это доказать", – резюмировали в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков по результатам заседания подготовительной группы назвал председателей комитетов нового парламента. Так, Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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