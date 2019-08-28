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В "ЕС" Порошенко заявили об оккупации свободы слова друзьями Кремля в Раде

24.8т Читать материал на украинском

Партия "Европейская солидарность" считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, – близкого соратника Виктора Медведчука – и призывает партии "Голос" и "Батьківщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения.

Свою позицию политическая сила пятого президента Украины Петра Порошенко изложила в официальном обращении на своем сайте.

"Настоящие взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к России. Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством", – говорится в нем.

"Мы удивлены позицией других фракций, в частности народных депутатов от "Голоса", которые молча не возражали против оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов, ведь эта политическая сила уже доказала на практике, как выглядит пророссийская цензура на примере некоторых СМИ. И только представители "ЕС" были против такого решения", – отметили в партии.

Новости
"Европейская Солидарность" требует от ОП не увиливать от электронного декларирования

"Европейская солидарность"

"Европейская солидарность"

Сайт "Европейской солидарности"

В "Европейской солидарности" выразили надежду на то, что все проевроевропейские силы смогут объединенно выступить против надругательства над базовым демократическим принципом – свободы слова, и совместно им удастся не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва. Кроме того, в партии хотят дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав.

"Европейская солидарность" будет последовательно отстаивать настоящую свободу слова в Украине, которая не имеет ничего общего со свободой антиукраинской пропаганды. Украина – не Россия. Пора нам снова вместе это доказать", – резюмировали в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков по результатам заседания подготовительной группы назвал председателей комитетов нового парламента. Так, Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Персоны
Петр Порошенко Нестор Шуфрич
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Александр
Иванов Александр
Да примите вы уже закон о свободном распитии спиртных напитков в здании Верховной Рады. Он и успокоится. Он даже совещания фракции в буфете проводить будет. К стати-"За свободу слова!!"-Неплохой тост...
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Свобода слова - так как её видит Пьяный президент Украины это Обоз где "комментарии не модерируются".
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Петро в каком то своем мире живет
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Захаров Дмитрий, Нет он живет в мире державотворца, а не в мире: мы один народ, мыже братья, Раиссия братская старна. После этого как Шуфрич возглавит комитет, так сразу пойдут попытки отмены квот, свинособачего языка на украинских каналах станет взахлеб, появятся еще ряд пророссийских пропагандистских каналов на тв и даже радио, куча дешевых раиссянских сериалов.. Он еще и разблокирует их гадские сайты типа однокласников. Все будет делать, что бы насрать Украине. Вот по этому и нужны такаие Порошенки, что бы давили москальскую гидру.
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