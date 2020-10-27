В ЕС отреагировали на спор Украины и Венгрии из-за выборов
Позиция Европейского Союза относительно сотрудничества с Украиной не изменится из-за дипломатического спора между Киевом и Будапештом, который они должны решить самостоятельно.
Как сообщила "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе. Он напомнил, что ЕС недавно в очередной раз поддержал европейские устремления Украины.
"Этот вопрос двусторонних отношений между двумя странами, и единственное, что ЕС может сделать, это призвать все стороны решить вопрос на основе добрых соседских отношений", – сказал Стано.
Он отметил, что Украина является важным партнером Евросоюза.
"Мы заключили амбициозное соглашение об ассоциации и мы продолжаем сотрудничество, чтобы приблизить Украину к ЕС как можно ближе. В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений", – заявил представитель Евросоюза.
Отвечая на вопрос о возможном блокировании Венгрией решений относительно Украины, требующих единогласной поддержки, он подчеркнул, что изменений позиции ЕС в отношении Украины нет.
"ЕС продолжает сотрудничество с Украиной, основываясь на определенном перечне критериев и ожиданий, и я не буду спекулировать, может ли это измениться", – сказал Стано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста.
Кроме того, страна запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.