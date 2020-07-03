В "ЕС" обвинили "слугу" в применении силы против женщины в Раде: нардеп предложил 100 тысяч за видео

Народного депутата от "Слуги народа" Андрея Мотовиловца обвинили в применении силы против нардепа "Европейской солидарности" Марии Ионовой.

Как сообщается на сайте "ЕС", "обидчик" не принес извинения, несмотря на призывы спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

“Фракция “Европейской Солидарности” глубоко возмущена агрессивным поведением “слуги народа” Андрея Мотовиловца, который сегодня в сессионном зале позволил себе поднять руку на народного депутата Марию Ионову. Несмотря на призыв “Европейской Солидарности” и обращение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, представитель монобольшинства не нашел в себе мужества извиниться за свое позорное поведение", – сказано в заявлении фракции.

В "ЕС" потребовали отстранить нардепа от заседаний на 2-3 недели.

Мотовиловиц в свою очередь заявил, что попросил прощения у Ионовой "в личном разговоре", но публично извиняться не хочет, поскольку убежден, что "ничего не делал".

Он призвал показать видео, на котором запечатлен сам инцидент и пообещал за него 100 тысяч гривен.

"Давайте так: если видео есть, я перечисляю благотворительный взнос в размере 100 тысяч гривен в фонд “Вернись живым”. Если его нет – это делает ваша партия. По-моему, вариант беспроигрышный", – написал нардеп в Facebook.

Как уточняют "Буквы", инцидент произошел во время обсуждения законопроекта №3734 о поступлении детей с оккупированных территорий в вузы Украины без внешнего независимого оценивания.

Facebook Андрея Мотовиловца

Facebook Андрея Мотовиловца

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 3 июля произошел скандал из-за обсуждения законопроекта №3734.