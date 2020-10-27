В "ЕС", которая получит самую большую фракцию в Киевсовете, рассказали о первоочередных шагах

Лидер команды "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко поблагодарила избирателей за поддержку и рассказала о первоочередных шагах своей фракции, которая станет крупнейшей в Киевсовете.

Она сообщила, что по уточненным результатам параллельного подсчета голосов "ЕС" победила в Киеве с результатом 20,29%, передает пресс-служба партии.

"Сегодня я поздравляю нашу команду с победой на выборах в Киевский городской совет. А также искренне благодарю всех, кто отдал свои голоса за "Европейскую Солидарность". Согласно обработанным 100% протоколов, "Европейская Солидарность" заняла первое место на выборах в Киевсовет, набрав 20,29% голосов избирателей. И благодаря вашей поддержке мы будем иметь наибольшую фракцию. Второе место заняла партия действующего мэра с результатом – 19,44%", – отметила Марина Порошенко.

По ее словам, "ЕС" никогда не допустит реванша пророссийских сил, не даст назначать в столице кураторов и "смотрящих" с Банковой, сможет защитить и продолжить реформы, которые были начаты еще в 2014 году. Прежде всего – реформу децентрализации.

"Мы своим примером показали, как надо объединяться демократическим силам, когда не выдвинули свою кандидатуру на должность городского головы. А выразили поддержку действующему мэру. Поэтому своей победой он также обязан и избирателям "Европейской Солидарности", – убеждена Порошенко.

"В новом составе Киевского городского совета мы призываем объединяться вокруг конструктивной работы в пользу столицы и ее жителей. Вместе с тем, мы будем той контролирующей силой, которая не даст протянуть непрозрачные решения и коррупционные схемы. Как победители выборов, мы настаиваем на формировании большинства в Киевсовете вокруг наших принципов и задач, которые нужно решать", – отметила Марина Порошенко.

По ее словам, в приоритете должна быть неотложная реализация четкого плана борьбы с Covid-19 и поддержка врачей и обеспечения больниц; проведение полного аудита городского бюджета и подготовка принципиально другого, социально-ориентированного бюджета на 2021 год. А также утверждение окончательного и сбалансированного нового Генерального плана города, который сделает невозможной хаотичную застройку и грязные схемы в строительной отрасли; решение проблем транспорта и инфраструктуры; поддержка и защита малого и среднего бизнеса.

"Не менее важной для нас является поддержка образования и культуры, которые точно будут нашим приоритетом. По нашему глубокому убеждению, Киев всегда был особым городом. Своеобразным форпостом для всей страны, из которого начинались политические и гражданские движения, которые затем распространялись на всю Украину. Именно Киев на этих выборах сказал свое твердое слово", – убеждена Марина Порошенко.

"Наша победа – это ваш выбор будущего столицы, ее европейского вектора развития и качества жизни. Это выбор политической силы, которая четко реализует движение Украины в Европейский Союз и НАТО. Мы благодарны каждому из вас за эту оценку и доверие. Мы приложим все усилия для того, чтобы оправдать его. Киев – это точно европейская столица", – отмечает лидер киевской команды "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что партия победила в 5 регионах Украины и будет представлена в советах всех областных центров. Он отметил, что по итогам параллельного подсчета голосов, который проводит партийный штаб, "ЕС" лидирует на выборах во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях и городе Киеве.