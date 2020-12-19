В электронной почте российского пропагандиста обнаружили фейки против Порошенко

Российские специалисты по пропаганде, работающих под руководством бывшего помощника Путина Владислава Суркова, с 2014 года системно распространяли фейковые информацию для раскачивания ситуации в Украине. В частности, против пятого Президента Петра Порошенко, чиновников и депутатов с проевропейской коалиции. Об этом пишет Радио Свобода.

По информации издания, эксперты по информационной безопасности проанализировали электронную переписку со взломанной почты кремлевских пропагандистов.

В частности, агенты Суркова продвигали тезисы об импичменте президента Петра Порошенко, требований "восстановление экономических связей с Россией", "притеснений" свободы слова, русского языка, этнических общин, в частности польской, венгерской, русинской, "русского землячества", "преследование нацменьшинств "," преследование оппозиции ", неприятие декоммунизации и лично главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Медиа-эксперт Татьяна Попова в блоге на сайте "Цензор.НЕТ" также приводит названия статей, которые распространялись по команде из Кремля: "Венгерская община Закарпатья взбунтовалась против Порошенко", "Завод Запорожья хочет восстановить отношения с РФ", "Три нацгромады осудили инициативы Порошенко о языковых квоты"," Вятровича поздравили с 8 марта".

Эта информация стала известна после доступа к электронной почте сотрудника Суркова Саргиса Мирзаханяна, которую в прошлом месяце выложили на сайте ORDiLO представители "Украинского киберальянса".

Председатель общественной организации и издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева отмечает, что сомнений в подлинности переписки кремлевских пропагандистов нет, ведь подобная информация существует уже в публичном пространстве давно, и фигуранты этих расследований никогда не опровергали, что информация не соответствует действительности.

"Я помню историю о призывах украинских предприятий восстановить экономические связи с Россией. Эту кампанию проводили с помощью" Оппозиционного блока" и других пророссийских сил, в первую очередь "Украинская выбора" Виктора Медведчука. Тогда ряд заводов, принадлежащих этим политическим силам, записали видеообращение к Порошенко с требованием восстановить экономические связи с Россией. были созданы специально сайты-однодневки, где были выставлены похожи призывы", - говорит Лигачева. Она отметила, что некоторые из директоров этих заводов даже не знали, что от их имени кто-то обращается к президенту Порошенко.

Соавтор исследования о почте Суркова Аля Шандра также приводит пример из Одессы. Пророссийский активист Антон Давыденко перед тем, как бежал в Россию, организовывал акции против Порошенко и Яценюка в стиле "одесского юмора". "Тогда об этом написали все ведущие украинские СМИ. Абсолютно добровольно и бесплатно, потому что тогда все об этом говорили – был информационный повод, выглядела акция органично, и как там пишет в переписке один корреспондент, там "не торчали уши" Кремля", – объясняет Шандра. Поэтому если бы не почта Суркова, можно было подумать, что это аутентичная акция одесских активистов.

"Сейчас дискурс изменился – его пронизывают антиукраинские и антизападные нарративы. А это и есть результат этого воздействия, который действовал системно и незаметно. Потому что это и есть цель гибридной войны – изменить видение мира самых украинцев", – убеждена журналистка.