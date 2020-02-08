В Украине уволили одиозных лесоводов: Гончарук пообещал масштабные чистки

В Харьковской области и на Закарпатье уволили одиозных лесоводов. Кресел лишились Виктор Сыса и Валерий Мурга.

Об этом в субботу, 8 февраля, на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. "Очищаем лесную отрасль от коррупции", – написал он.

По его поручению, добавил Гончарук, в Гослесагентстве начался полный аудит деятельности и процесс "вычищения области от коррупционеров".

Виктор Сыса и Валерий Мурга Коллаж

Что касается Мурги, то премьер подчеркнул, что многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его освободили в первую очередь среди областных руководителей.

"Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" на Харьковщине, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен.

Объемы незаконных рубок на предприятии оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия – 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупка транспортных средств без согласования с Гослесагентством", – сказано в сообщении.

Гончарук отметил, что все эти данные переданы в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября народный депутат Алексей Кучер сообщил о задержании при попытке дать взятку 100 тыс. долл. детективу НАБУ начальника Гутянского лесхоза Виктора Сысы. В Бюро информацию подтвердили.

28 августа детективы НАБУ провели обыски в доме Сысы. Его заподозрили в злоупотреблениях при продаже древесины. Перед этим лесник повздорил с президентом Владимиром Зеленским.

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