Главная Новости
9 февраля • обновлено в 03:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине уволили одиозных лесоводов: Гончарук пообещал масштабные чистки

10.1т
Читать материал на украинском

В Харьковской области и на Закарпатье уволили одиозных лесоводов. Кресел лишились Виктор Сыса и Валерий Мурга.

Об этом в субботу, 8 февраля, на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. "Очищаем лесную отрасль от коррупции", – написал он.

По его поручению, добавил Гончарук, в Гослесагентстве начался полный аудит деятельности и процесс "вычищения области от коррупционеров".

Новости
Лесники срубили деревьев на 100 млн грн: раскрыта масштабная схема под Харьковом

Виктор Сыса и Валерий Мурга

Виктор Сыса и Валерий Мурга

Коллаж

Что касается Мурги, то премьер подчеркнул, что многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его освободили в первую очередь среди областных руководителей.

"Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" на Харьковщине, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен.

Объемы незаконных рубок на предприятии оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия – 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупка транспортных средств без согласования с Гослесагентством", – сказано в сообщении.

Гончарук отметил, что все эти данные переданы в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 октября народный депутат Алексей Кучер сообщил о задержании при попытке дать взятку 100 тыс. долл. детективу НАБУ начальника Гутянского лесхоза Виктора Сысы. В Бюро информацию подтвердили.

  • 28 августа детективы НАБУ провели обыски в доме Сысы. Его заподозрили в злоупотреблениях при продаже древесины. Перед этим лесник повздорил с президентом Владимиром Зеленским.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
лес чиновники
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
30
Смешно
16
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
хотел сказать.тут недавно игровой бизнес который закрыт закрывали,та у нас в городе наверно что то с замком,не закрылся,работает.не боятся вас "власть"$$$$
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Махал Махалыч, ты немножно того?ПРок
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Внаукраине Потриот, это где у тебя, шавка паРРашная - в Воронеже, что ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги