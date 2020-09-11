В ДТП разбился политик из партии Кличко

Алексей Титофф Политика 12:50, 11.09.2020 Обновлено: 13:27, 11.09.2020

В дорожно-транспортном происшествии погиб глава Роменской (Сумская область. – Ред.) городской организации УДАРа Константин Малышев.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партия Виталия Кличка УДАР.

"Погиб в ДТП председатель Роменской городской организации УДАРа Константин Малышев. Столько было планов, так радовался, что пойдет на выборы в родной команде Виталия Кличко. Светлая память Константину. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Константин Малышев и Виталий Кличко
Facebook/УДАР
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