В ДТП разбился политик из партии Кличко

Погибший был главой Роменской городской организации УДАРа
Место и причины ДТП не сообщались
В дорожно-транспортном происшествии погиб глава Роменской (Сумская область – Ред.) городской организации УДАРа Константин Малышев.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партия Виталия Кличка УДАР.
"Погиб в ДТП председатель Роменской городской организации УДАРа Константин Малышев. Столько было планов, так радовался, что пойдет на выборы в родной команде Виталия Кличко. Светлая память Константину. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киевской области полицейские остановили водителя, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался депутат райсовета.
В Николаеве в ДТП попала депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева.
На Закарпатье депутат Виноградовского районного совета сбил насмерть 19-летнего мотоциклиста.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!