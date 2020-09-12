В Днепре запустили новую троллейбусную ветку на жилой массив Приднепровск. фото

Днепр продолжает возрождение экологического муниципального электротранспорта. К жилым массивам прокладываются новые маршруты - где их не было вообще. Другие троллейбусные направления расширяют. Так, ко Дню города открыли новый троллейбусный маршрут на Приднепровск. Это решило системную проблему, которая существовала еще с момента возведения жилмассива, где проживает более 23 тыс. человек.

"Сейчас это действительно знаковое событие. Для Приднепровская и города в целом. Это было моим обещанием. Необходимость этого маршрута была немалой. Новые суперсовременные електробасы на суперконденасаторах, вся необходимая инфраструктура - все это также было сделано", - заявил мэр Днепра Борис Филатов во время открытие троллейбусного маршрута 12 сентября. Он также подчеркнул, что городу удалось вовремя получить первую часть заказанных троллейбусов, ведь поставка могла сорваться из-за ситуации в Беларуси.

Новая ветка соединяет жилмассив с центром города. Этот маршрут под номером 6 будет курсировать с 06:00 до 21:50 от Приднепровская по ул. Гаванской, мимо центральной проходной Приднепровской ТЭЦ, по ул. Электрической, ул. 20 летия Победы. Конечная остановка в районе ул. Агнии Барто.

Местные жители такому подарку радуются, говорят, что без коммунального транспорта было очень трудно, а службы такси не всегда принимали вызов в отдаленный район.

"Люди не просто радуются. Они чрезвычайно счастливы, что появился этот маршрут. Маршрутки всегда заполнены. У нас много пожилых людей. Им надо выложить копейку, а ее нет. Этот троллейбус просто спасает нас. Мы 15 лет собирали подписи, передавали их. И вот наконец Филатов "выстрелил", - делится впечатлениями местная жительница Лариса Сиволап.

Для запуска новой троллейбусной ветки город приобрел 12 троллейбусов за средства ЕБРР. Машины оснащены суперконденсаторами, которые являются новым источником накопления энергии. Електробасы имеют автономный ход до 12 км и вмещает каждый по 95 пассажиров.

Днепр уже имел опыт приобретения троллейбусов с автономным ходом, которые показали эффективный результат. Нынешнее обновление в разы мощнее. Так, от станции питания троллейбусы заряжаются за 6 минут. Под контактной сетью - до получаса

"50 лет живу в Приднепровске. Это действительно была проблема для людей в возрасте, студентов. Сейчас же это очень качественный результат", - сказал местный житель Анатолий Токарев.

В ближайшее время на маршруте номер 6 увеличивать количество подвижного состава.

"Просто чудо какое-то. Мы уже и не ожидали, что нам это сделают, но вот как - пообещали и выполнили. Конечно же, это очень хорошо", - убеждена одна из первых пассажирок маршрута Оксана.

Всего за пять лет приобретено 96 новых троллейбусов с низким полом, кондиционерами и GPS-системой контроля. Информация о движении транспорта выводится на информационных табло на остановках, а также отражается в ряде мобильных приложений.

Город продолжает открывать и удлинять троллейбусные маршруты. Предложение Бориса Филатова - дальнейшее развитие дешевого и экологического муниципального электротранспорта.

Запуск троллейбусов проходил совместно с городским департаментом благоустройства и инфраструктуры.